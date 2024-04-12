نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. شريهان تستعيد ذكريات مسرحية شارع محمد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة شريهان باستعادة ذكرياتها في مسرحية شارع محمد علي، وقامت بتوجيه كلمات مؤثرة لكل فنان شاركها في المسرحية، وذلك من خلال نشرها مقاطع من المسرحية عبر خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بكلمة لكل واحد منهم.

وقالت: "في قلبي وحيد سيف والمنتصر بالله وسهير الباروني، وتوأم روحي وعمري وصديقي وزميلي وأخى وحبيبي حي يرزق في قلبي إلى الأبد هشام سليم، والملك فريد شوقي فى قلبى وتاريخي وأتشرف".

تفاصيل مسرحية شارع محمد علي

هي مسرحية مصرية من أبرز المسرحيات الاستعراضية الكوميدية قي فترة التسعينات والتي عرضت في الفترة من 1991 إلى 1995، من إنتاج فرقة الفنانين المتحدين.

وتدور أحداثها في شارع محمد علي من خلال فرقة موسيقية واستعراضية، والتي ترتبط بطلتها بقصة حب مع جارها، فهل ستحقق حلمها في النجومية والحب؟

ومسرحية شارع محمد علي تأليف بهجت قمر، إخراج محمد عبد العزيز، بطولة فريد شوقي، شريهان، هشام سليم، المنتصر بالله، وحيد سيف، سهير الباروني، يوسف عيد، ثريا إبراهيم، عادل هاشم.

آخر أعمال شريهان

يذكر أن آخر أعمال شريهان هي مسرحية كوكة شانيل التي عرضت في موسم عيد على منصة شاهد في 20 يوليو 2021، كوكو شانيل من إخراج هادي الباجوري، وبطولة شريهان، هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي وتامر حبيب.

تم توصير وتسجيل المسرحية في 2019 وهو أول عمل لشريهان بعد غياب 30 عام عن المسرح وتجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل وقدمت خلال المسرحية 9 استعراضات غنائية.

وتتناول أحداث المسرحية قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة ( كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.