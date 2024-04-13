نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة بسوهاج تحتفل بعيد الفطر مع كبار السن ومرضى السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم فرع ثقافة سوهاج عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر المبارك، في إطار برامج احتفالات وزارة الثقافة.

احتفالية العيد مع محاربي مرضى السرطان

وشهد معهد الأورام احتفالية العيد واستهلت فعالياتها بفقرة غنائية قدم خلالها عدد من الأطفال الموهوبين باقة متميزة من الأغنيات منها "أهلا بالعيد، العيد أهو جه، يا ليلة العيد" وغيرها.

وشهدت الأنشطة فقرة عزف على المزمار للموهوب أحمد صابر، تلاها فقرة إلقاء شعر واكتشاف مواهب في التمثيل، بجانب الألعاب الذهنية والترفيهية، واختتم بالأمس بعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية.

حفل مع دار المسنين

وفي سياق متصل شهدت دار المسنين حفلا آخر تضمن فقرات فنية متنوعة تفاعل معها الحضور.

جاءت الفعاليات ضمن البرنامج المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، في إطار تقديم الدعم النفسي والوجداني لكبار السن، والأطفال محاربي السرطان الذين منعتهم ظروفهم الصحية من قضاء العيد وسط أسرهم وذويهم.

برنامج فني حافل في عيد الفطر

ويشار أن هيئة قصور الثقافة، أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة، كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، وتقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، إضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.

