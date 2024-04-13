هكذا أشادت إلهام شاهين بمسلسل " الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت إلهام شاهين بمسلسل “ الحشاشين” من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت الهام شاهين قائلة:' انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع، مسلسل الحشاشين، كل التحية لكل من شارك فى هذا العمل المشرف، كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج والعمق والتألق الفنى لا يضاهيك فيها أحد، وسيظل حسن الصباح علامة فارقة في تاريخك الفني.

أضافت:' برافو برافو برافو، والحقيقة مستوى التمثيل عموما لكل الفنانين عالي جدا، أتمنى لو أحييهم اسم اسم، المخرج بيتر ميمى عامل شغل عظيم، الديكور والملابس والموسيقى والصورة والماكياج إبداع، وطبعا الكتابة هى الأساس، الكاتب عبد الرحيم كمال شكرا جزيلا على رسالة هذا العمل الهامة لتنوير العقول ومعرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوي القلوب الحجر التى تخلو من أى إنسانية.

حرص الفنان كريم عبد العزيز على توجيه الشكر للمخرج بيتر ميمي بعد أن شكره، وعلق له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا:"يا حبيبى والله أنا اللى شكرا على هذا العمل الغير مسبوق وعلى كل حاجة.. الف شكر يا دكتور ودايما ناجح ومكسر الدنيا".

أشاد عمرو دياب بمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز خلال فعاليات حفله، بحضور المنتج تامر مرسي، قائلا: "تامر مسلسل الحشاشين من أحسن المسلسلات اللي اتعمل السنه دي والسنوات الجاية».