نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطروح للفنون الشعبية تحيي احتفالات قصور الثقافة بعيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت حديقة كيلوباترا بمحافظة مطروح حفلا فنيا، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الفطر المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورش فنية واكتشاف مواهب

تضمن الحفل ورش فنية للأطفال لتصميم لوحات معبرة عن فرحة العيد تدريب الفنانة نهلة عبد القادر، أعقبها فقرة اكتشاف مواهب في الإلقاء الشعري والغناء.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، عددا من المسابقات الثقافية بمشاركة الكثير من الأطفال والشباب.

عرض فني لفرقة مطروح القومية للفنون الشعبية

واختتم الحفل مع عرض فني لفرقة مطروح القومية للفنون الشعبية تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية بقيادة الفنان حسن عامر منها "الفرح السيوي، الكشك، الترحيب" وغيرها من الرقصات، بمصاحبة نغمات المطرب سلومة عبد الله، وراقص التنورة وسط تفاعل كبير من الحضور.

برنامج فني حافل

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة، كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، وتقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، إضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.

