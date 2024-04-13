نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... عصام عمر يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان عصام عمر تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لظهوره ببرنامج معكم منى الشاذلي.

وتحدث عصام عن حقيقة ارتباطه بفتاة خارج الوسط الفني قائلًا:" الأمر مجرد هزار والله في لقاء تبع إعلاني الرمضاني.. وكان بقالي 20 ساعة تصوير، وعاوزهم يخلصوا عشان أنام، فالموضوع قلب كوميدي، إنما لا أنا مش مرتبط".

من جانبه، وجهت منى الشاذلي نفس السؤال لـ أحمد داش، الذي يشارك معه بطولة مسلسل مسار إجباري في الموسم الرمضاني المنقضي، ليؤكد ارتباطه قائلا:" آه أنا مرتبط الحمد لله".



عقب عصام عمر بعد سؤال منى الشاذلي لة وأكدت أنه في موسم رمضان 2024 تم تدشينه كـ فارس أحلام للفتيات، وأصبح له معجبات كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد عليها ضاحكًا: "غلطانين والله ".



آخر أعمال عصام عمر الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عصام عمر مسلسل مسار إجباري، والذي شاركه في بطولته أحمد داش، بالإضافة إلى العديد من الفنانين، ومنهم: صابرين وبسمة ورشدي الشامي ومي الغيطي يأتي المسلسل من تأليف باهر دويدار وأمين جمال، وإخراج نادين خان.



آخر أعمال عصام عمر السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال عصام عمر السينمائية فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، والذي تُشاركه في بطولته الفنانة الأردنية ركين سعد، والفنان أحمد بهاء وهو أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية المصرية، والفيلم من إخراج خالد منصور.



أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

تدور أحداث الفيلم حول الشاب حسن، والذي يقوم عصام عمر بأداء دوره، والذي يتورط في حادث خطير، ويصبح مطاردًا.