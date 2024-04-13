نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل علي ماهر: قلة الوعي والقدرة على حل المشكلات سبب إفساد علاقة الزوجين في "بقينا اتنين".. وأشارك بفيلم من إخراج مروان حامد قريبًا (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نبيل علي ماهر، الموسيقار الكبير الذي عاش طوال مسيرته الفنية يمتع جمهوره بموسيقاه التصويرية خلال أشهر الأعمال السينمائية والدرامية التي قُدمت على الساحة، وهو الفنان الذي تمكن من تقديم أدواره بعناية ودقة وبراعة في الأداء، ولعل آخر ما شارك به مسلسل «بقينا اتنين» الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، من بطولة الفنانة رانيا يوسف والفنان شريف منير.



وحرص «دوت الخليج الفني» في السطور التالية على إجراء حوار خاص مع الموسيقار الفنان نبيل علي ماهر، ليكشف لنا عن رأيه ونصيحته فيما يخص الطلاق، وعن أعماله المقبلة.



إليكم نص الحوار:



- من رشحك لدور الطبيب النفسي في «بقينا اتنين»؟



لا أعرف، ولكن أعتقد أنه المخرج طارق رفعت.

- الموسيقار «نبيل علي ماهر» هل وجد صعوبة خلال أداء الدور رغم أنه محور جوهري يفتتح كل حلقة؟



لم أجد أية صعوبات



- كيف كانت كواليس العمل؟



كواليس العمل كانت ممتازة



- رغم أن مجتمعنا لا يتقبل تلك الثقافة.. هل تؤيد فكرة اللجوء إلى الأطباء النفسيين في حالات الطلاق والانفصال؟

أؤيد بالطبع فكرة اللجوء إلى الطبيب النفسي عند مواجهة أية مشكلة تحتاج إلى مساعدة من المتخصص وهي ليست عيبا على الإطلاق.

- وفقا لأحداث «بقينا اتنين» ماهو السبب في إفساد علاقة «أدهم وياسمين» تبعا لرؤيتك؟

السبب في إفساد العلاقة بين أدهم وياسمين هو تصور أن الحياة بين الزوجين لا يوجد بها مشكلات بمعنى مختصر هو قلة الوعي وعدم القدرة على مواجهة المشكلات وعدم النضوج الكافي.

ويناقش العمل قضية أزمة الأزواج في ظهور الملل والذي يؤثر بدوره على نفسية أبنائهم وليس زواجهم فقط.. كما حدث مع ابنته ريم وتسبب لها في عقدة من الزواج

- ما نصيحتك للفتيات اللاتي يقعن تحت تأثير مثل هذه المواقف مع آبائهم؟



نصيحتي للأبناء أن الحياة يجب أن تستمر ولا توجد حالة مثل الأخرى



- وما نصيحتك للأزواج للتغلب على هذه الأزمة التي لا تصيب زواجهم فقط بل تدمر سنوات من العمر والجهد؟

نصيحتي للأزواج أن يبذلوا الجهد في إنقاد العلاقة وألا يأخذوا العلاقة على أنها مضمونة.

- مسلسلات الـ 15 حلقة أخذت في الظهور والانتشار من رمضان 2023.. وفقا لرؤيتك هل هي الأنجح والأفضل من ذات 30 التي اعتادنا عليها؟



أنا من المؤيدين لمسلسلات 15 حلقة وأرى أنها الأنجح والأفضل



- من هو أقرب فنان في أسرة «بقينا اتنين» أثناء التصوير لـ «نبيل»؟

شريف منير صديق قديم وهو الأقرب قطعا



- ما رأيك في سلسلة برامج مقالب رامز جلال التي أصبحت عادة تصاحب السفرة الرمضانية ؟



برامج رامز جلال عالية المشاهدة رغم أن الأغلبية يهاجمونها وذلك نجاحا كبيرا



- وماذا لو وقع «نبيل» احد ضحاياه؟ ماذا سيكون شعورك ؟



ولو وقعت أحد ضحاياه سأقول حسبي الله ونعم الوكيل

من هو الفنان الذي أعجبك أداؤه خلال موسم رمضان ٢٠٢٤؟

فنانين كثيرين أعجبوني، محمد علي رزق، طارق لطفي، باسم سمرة، ومحمد إمام، وكثير جدا صراحة.

الموسيقار نبيل علي ماهر

أيهم تفضل في الأدوار.. الكوميديا أم التراجيدي أو الدراما؟

أنا أفضل الأعمال المكتوبة جيدا سواء كوميدي أو تراچيدي أو دراما



- ماهي المسلسلات التي وقعت ضمن قائمة المتابعة الرمضانية على شاشة تلفاز نبيل ماهر؟



لقد شاهدت الحشاشين والمداح ومسار إجباري وبيت الرفاعي وكوبرا والعتاولة



- هل هناك أعمال قادمة لك؟

هناك فيلم مع مروان حامد بمشيئة الله

نبيل علي ماهر

العمل مع مروان حامد.. سيكون تمثيلا أم موسيقى تصويرية؟



العمل مع مروان حامد سيكون تمثيلا، فأنا إعتزلت الموسيقى فهي مجهدة جدا بالنسبة لي في تلك المرحلة العمرية.