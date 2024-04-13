نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عمر يتصدر الترند بإستمرار.. تعرف على أبرز المواقف التي تصدر فيها " جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عصام عمر ترند جوجل وذلك بعد حلوله ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي بعد نجاحه في مسلسل “ مسار اجباري” بشهر رمضان الماضي.

تحدث عصام عمر عن حقيقه ارتباطه مشيرا إلى أنه ليس مرتبط أو في علاقة عاطفية في الوقت الحالي وأن تعليقه على الارتباط ليس صحيحا.

قال عصام عمر بعد سؤال منى الشاذلي لة وأكدت أنه في موسم رمضان 2024 تم تدشينه كـ فارس أحلام للفتيات، وأصبح له معجبات كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد عليها ضاحكاً: "غلطانين والله ".

كما تصدر عصام عمر ترند جوجل علي مدار شهر رمضان بعد ظهوره في أكثر من إعلان تجاري لأحد شركات المحمول برفقة الاردنية ركين سعد

وشارك النجم الشاب عصام عمر في الموسم الرمضاني في مسلسل "مسار اجباري".





مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور،وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى

النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب