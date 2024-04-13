نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... أحمد داش يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان أحمد داش تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة ON.



وتحدث أحمد داش عن كواليس شخصيته في مسلسل مسار إجباري وسبب نجاح جعفر العمدة

وقال:"حسين في مسلسل مسار إجباري كان منفتح عن الدنيا ويحب الحركة وهو خلاف شخصيته الحقيقة وهو أيضا يتحرك ويسعى ولكن بطريقته، معبرا عن سعادته بتوفيقهم في المسلسل وإعجاب الجمهور للمسلسل".

وأضاف:"محمد رمضان تلقائي في طبيعته وشغله والدنيا معاه سهلة وبيطلع الكلام في المشهد حلو وواقعي وفي مكانه".

وتابع:" مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحًا كبيرًا خلال رمضان العام الماضي، وأحداث المسلسل كانت تدور حول قصة الأب الذي يبحث عن ابنه والابن الذي لا يعرف من هو والده، والفكرة كانت جميلة وممتعة".

وأشار:" أن المخرج محمد سامي أعطى مساحة للشخصيتين ما جعل الناس تحبهم وتتعلق بهم".

آخر أعمال عصام عمر الدرامية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عصام عمر مسلسل مسار إجباري، والذي شاركه في بطولته أحمد داش، بالإضافة إلى العديد من الفنانين، ومنهم: صابرين وبسمة ورشدي الشامي ومي الغيطي يأتي المسلسل من تأليف باهر دويدار وأمين جمال، وإخراج نادين خان.

