إلهام شاهين تهنئ ابنه شقيقتها إلهام صفي الدين بفوزها بجائزة التميز

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة ابنه شقيقتها إلهام صفي الدين بفوزها بجائزة التميز من كأس إنيرجي للدراما عن دورها في مسلسلي “أعلى نسبة مشاهدة” و"إمبراطورية ميم"، التي شاركت فيهم في رمضان 2024.

ونشرت إلهام شاهين، صورة إلهام صفي الدين، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" مبروك حبيبة قلبي إلهام الصغيرة، فخورة بيكي، وجائزة مستحقة عن دورين متميزين ومختلفين تمامًا عن بعض، ناس كتير تصوروا إن اللي عاملة دور "هبة تاتو" في أعلى نسبة مشاهدة واحدة من بنات التيك توك الشعبيين بجد، وده نجاح كبير ليكي في الدور ".

وتابعت:"أما" مايا “في إمبراطورية ميم مختلفة تمامًا ومشهد حلاقة الشعر في الحلقة 14 كان ماستر سين لن تنسيه في حياتك، ولن ينساه لك المشاهدين لأدائك الصادق، وجرأتك وإنتصارك للشخصية على حساب شكلك، أعتقد إنتي الوحيدة اللي ممكن تعمل مشهد زي ده بنفس راضية”.

وأضافت:" أعلم مدى حبك للفن ودراستك ومذاكرتك أدوارك بكل إجتهاد، برافو حبيبتي جاءتنى تعليقات رائعة عنك من أساتذة وفنانين كبار، جعلتني فخورة جدًا بيكي، ربنا يحميكي، أتمنى لك مستقبل مشرق، وربنا يعمل لك اللي فيه الخير".

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



تدور أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.



أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.