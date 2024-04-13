نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلنتي فؤاد: العمل مع مصطفى شعبان ممتع (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة برلنتي فؤاد عن سعادتها الكبيرة بنجاح شخصيتها في مسلسل “المعلم”، حيث جسدت خلاله دور محامية المعلم النجم مصطفى شعبان، والمسلسل تم عرضه في دراما رمضان 2024.



وقالت برلنتي فؤاد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن الفنان مصطفى شعبان هو من رشحها لذلك الدور، مؤكدة على أن العمل معه ممتع للغاية، وأنها تتمنى تكرار العمل معه مرة أخرى.

أحداث المسلسل



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.