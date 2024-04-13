نجوى كرم "تريند" في أول تعاون مع "طلال" وبدر بن عبدالمحسن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم بأول تعاون يجمعها مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال وأشعار سموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن، بأغنية "لو سألوا حبيبي"، عدد من منصات التواصل الإجتماعي والمشاهدات وفي عدد من الدول العربية منهم السعودية ولبنان والمغرب والأردن، والتي عرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد.

الاغنية من توزيع موسيقي للموزع فادي جيجي، واشراف عام خالد أبو منذر.



وتعتبر أغنية "لو سألوا حبيبي" لونًا غنائيًا وموسيقيًا في مشوار نجوى كرم الغنائي، أكدت أنها سعيدة بهذا العمل وقالت عبر حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي: "أغنية "لو سألوا حبيبي" هي ثمرة تعاملي الأوّل مع الموسيقار الدكتور طلال وسموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن.. بتمنّى تعجبكن".

كلمات الاغنية

حيث تقول في كلمات الأغنية:

أنا إنت.. يا إنت أنا..

لو سألوا حبيبي عن إسمي حبيبي

قل هذا أنا..

تشبهني عيونك.. سمّيني المدى

غطيني برموشك.. عن عين العدا

ظفرني جدايل.. واكتبني رسايل

وانسى من أنا.



إلى جانب ذلك، تميزت نجوى كرم بإطلالتها في الفيديو كليب من خلال ثلاث اطلالات مختلفة، تميز كل واحد منهما عن الآخر في جمالياته، حيث عرض الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للإنتاج الفني، محققة نسبة عالية من المشاهدات.