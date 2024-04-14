انت الأن تتابع خبر ديو جديد لناصيف زيتون مع هذه النجمة .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحت عبارة "سوا من جديد"، فاجأ كل من النجم السوري ناصيف زيتون والنجمة العراقية رحمة رياض الجمهور بالإعلان عن ديو جديد يجمعهما سوياً تحت عنوان "مافي ليل".



ونشر كل من النجمين عبر صفحاتهما على السوشيال ميديا مقطع فيديو ترويجي مبتكر للأغنية وظهرت في مقطع ناصيف النجمة العراقية وهي تبكي ومتألمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمقطع الخاص برحمة ظهر ناصيف وهو حزين، وكانت الأجواء درامية حزينة.



وكشفت صفحات لجمهور النجمين أن الأغنية الجديدة التي يبدو بأنها ستكون حزينة من كلمات فادي مرجان، ألحان حسن عيسى وقد تم تصوير الكليب بين تركيا ولبنان مع المخرج ريشا سركيس.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المفاجأة الجميلة من النجمين ونالت إعجاب الآلاف منهم، مؤكدين أنهم بانتظار هذا الحدث الجميل والأغنية والكليب، متمنيين لهما النجاح .