انت الأن تتابع خبر هدى الإتربي تتحدث عن تفاصيل تصوير العتاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة هدى الإتربي، عن تفاصيل تصوير مسلسل "العتاولة" في لبنان خلال شهر رمضان، ومواقف الفنانين أحمد السقا ومي كساب معها أثناء التصوير.



وقالت هدى في إحدى الندوات الفنية: "عندما سافرنا إلى لبنان لنصور مسلسل العتاولة كنا طول الوقت مع بعض، وأحمد السقا كان حريصًا في شهر رمضان على أن نفطر معًا".



وتابعت الإتربي: "مي كساب كانت تصنع لنا الأكل المصري ملوخية ومعكرونة، وفريق العمل علقوا زينة رمضان كي لا يشعر أحد أننا في غربة أو بعيدون عن أهالينا أو أن هناك شيئًا ينقصنا لدرجة أنهم كانوا يحضرون لنا مشروبات رمضان المصرية الشهيرة مثل السوبيا".



واستكملت هدى الإتربي: "في مسلسل العتاولة كسبت كثيرين وأحمد السقا وباسم سمرة، وكل فريق العمل كان لهم تأثير، والكواليس كانت جميلة جدًا، وكنا نشاهد المسلسل مع بعضنا وأيضاً برنامج رامز جلال".



وعن ردود الفعل على المسلسل قالت هدى الإتربي: "ردود الفعل على السوشيال ميديا كانت جيدة الحمد لله والجمهور علق بأنهم ينتظرونني في الجزء الثاني، وأنا سعيدة من ردود الفعل منذ طرح أغنية العتاولة ومنذ أول مشهد لشخصية دينا، ولم أكن أتوقع أن شخصيتي في المسلسل ستؤثر مع الناس بهذا الشكل".



وتابعت: "كنا معظم الوقت مسافرين خلال التصوير ولم نكن نستطيع رؤية تفاعل الناس في الشارع، ولكن في جزء منا أثناء عودتهم في المطار لم يستطيعوا الخروج من زحام الجمهور مثل أحمد السقا ومؤمن نور، التفاعل كان حلو جدًا وهذه الأمور لا أستوعبها إلا عندما أراها أمامي" .