نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح مسلسل كوبرا.. محمد إمام يوجه الشكر لطاقم عمل المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان محمد إمام بتوجيه الشكر لكل فريق عمل مسلسل كوبرا الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024.

وذلك بنشره مجموعة صورة برفقة طاقم عمل المسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام، وكتب محمد إمام عليها معلقًا:" ورا الكاميرا في أبطال كانوا سبب اساسي في النجاح الكبير للمسلسل".

وأضاف: "ومنهم المؤلف الكبير أحمد ابو زيد صاحب الأعمال الناجحة، والمؤلف الشاب أحمد دعيه، ومدير التصوير المبدع طارق عبد الحميد وفريقه الجامد، ومهندس الديكور المتألق تامر إسماعيل وفريقة الحلوين، ومهندس الصوت الدكتور أحمد عبد الخالق، ومصمم المعارك عشرة العمر كوكشا وفريقه اللي في قمة الأحتراف، وناس كتير حابه الشغل سوا وأجتهدت علشان تطلع احسن ما عندها".

ظهور مي عز الدين بالحلقة الأخيرة

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا قد تصدرت تريند السوشيال ميديا بعد ظهور الفنانة مي عز الدين بشخصية حبيبة كوبرا القديمة، حيث شهدت الحلقة هروب كوبرا "محمد إمام" من السجن بعد الحكم عليه بعدما قتل شيخون وانتقم لشقيقه وشقيقته بعدما اعتدى عليها، والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وظهرت في مشهد النهاية شهرزاد "مي عز الدين" التي تلعب دور حبيبة علي القديمة، وتبدو كشخصية كوريا التي جسدتها مي عز الدين في مسلسل "دلع بنات"، ويسافران بجوازاتهما وشخصياتهما الجديدة معًا لبدء عملية نصب جديدة.

قصة مسلسل كوبرا

تدور إحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية حول شخص يدعى علي الشهير بـ كوبرا الذي يجسد شخصيته محمد إمام، وتتصاعد الأحداث حتى يجد نفسه وسط مشاكل كبرى، ويتسمر في الهرب من الشرطة حتي يقع في مشاكل أكبر وخلافات مع أشخاص كثيرة.

أبطال مسلسل كوبرا

والمسلسل من بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.