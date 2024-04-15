بيتر ميمي يتصدر الترند بسبب " الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المخرج بيتر ميمي ترند جوجل بعد تصريحاته مؤخرا في برنامج “ كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

وقال بيتر ميمي أنه كان يرغب في عدم تقديم الأعمال الدرامية ذات الـ30 حلقة، وأن شركة الإنتاج من أقنعته عندما أخبروه أنهم يريدون إنتاج عملًا يفتخر به المصريين، مُعلقًا: "أول ما كلموني على العمل شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم لاني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني خاصة بعد تجربة الاختيار، وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الانتاج أول سؤال طرحته عليهم هو إنتوا عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام، وكانت الاجابة واضحة عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها، وتم توفير كافة الامكانيات".

وأكد المخرج بيتر ميمي، على أن مسلسل "الحشاشين"، أخذ مجهودًا كبيرًا في تحضيره، قائلًا: "تنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية كنا غير مؤهلين لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا اسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير وبالتالي بدأنا من فكرة " التصنيع " وكان مجهود كبير جدًا تقريبًا بدأنا من الصفر".