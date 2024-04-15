نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تحتفل بعيد ميلادها هي وابنتها في المدينه المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة روجينا مقطع فيديو هي وأسرتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C5wnonBCZZx/?igsh=YWhwZWYxbGh6OHY3

كتبت روجينا :' احلي مفاجأة من أشرف عيد ميلادي انا ومريم في المدينة المنورة شكرا يا حبيبي ربنا يخليك لينا ويارب دايما في صحة وسعادة والبنات في أحسن حال.

حققت النجمة روجينا، نجاحًا كبيرًا بمسلسل "سر إلهي"، الذي انتهى عرضه أمس، وذلك فور عرض جميع حلقاته، وحظيت بردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ بدء عرضه في بداية شهر رمضان 2024، ولاقى حفاوة كبيرة من رواد السوشيال ميديا، وتصدر التريند بشكل شبه يومي، بسبب اهتمام الجمهور بقصة “نصرة” لمعرفة ماذا سوف سيحدث معها؟ وسيطر هذا الشعور على المشاهدين حتى الحلقة الأخيرة.

وقد نجح المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا العام في تقديم خلطة تشويقية في "سر إلهي" بهدف جذب انتباه الجمهور ووضعهم في حالة ترقب للأحداث، حيث صنع العديد من المشاهد على مدار حلقات المسلسل، بمثابة "ماستر سين" أو "منعطفات درامية"، كان لها أثرًا كبيرًا في تغيير مجرى الأحداث، وقلبها رأسًا على عقب، وهو الأمر الذي أثار انتباه الجمهور، لا سيما وأن تلك النوعية من الدراما، تتطلب جهدًا ضخمًا من فريق العمل كله، وخاصةً المخرج، والمؤلف أمين جمال.

وقد شكل رؤوف عبد العزيز مع النجمة روجينا ثنائي فني ناجح، وذلك بداية من تعاونهما في مسلسل "انحراف"، والذي حققا من خلاله نجاحًا كبيرًا، مرورًا بـ "ستهم"، ثم "سر إلهي"، الذي وثق نجاح الثنائي بشكل كبير للمرة الثالثة، وكان بمثابة بصمة واضحة على أن رهان رؤوف على روجينا للمرة الثالثة كسبان، وأكد على أنها تستحق البطولة المطلقة وتراهن على ثقة الجمهور الذي يرى أنها في كل مرة تقدم خلال عمل فني متكامل.