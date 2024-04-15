بملابس رياضية.. ريم سامي تشارك الجمهور بصور جديدة برفقة زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ريم سامي، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور لها برفقة زوجها، ظهرا فيها وهما يرتدون ملابس رياضية.



وفي سياق آخر، احتفلت ريم سامي مؤخرًا بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، في جو عائلي اقتصر على حضور أفراد عائلتهم وأقاربهم وأصدقائهم من الوسط الفني، بجانب عدد من نجوم الفن، منهم شقيقها المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.



مسلسل حدوتة منسية





وكانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي الدرامية مشاركتها في مسلسل "حدوتة منسية"، الذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا بشخصية "تقى"، وهو بطولة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”





ودارت أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي شهدتها العائلات بين الأخوات، وحول طريقة تعامل والدتهم مع هذه المشاكل وكيف أثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا.