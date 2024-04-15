نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس جان يعلن انطلاق تصوير الموسم الثاني من Peacemaker في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر صورة ترويجية جديدة، أعلن المخرج الكبير جيمس جان عن انطلاق تصوير مشاهد الموسم الثاني من مسلسل Peacemaker.

ووفق ديد لاين، مسلسل Peacemaker، يقدم واحدة من شخصيات dc الخارقة، من بطولة النجم جون سينا.

المسلسل سبق وأعلن جيمس جان عن تمسكه به ضمن عالم dc السينمائي الذي ينطلق العام المقبل بفيلم عن سوبرمان.

ذلك بعد أن كشف المخرج جيمس جان عن تفاصيل جديدة تخص مشروع سوبرمان المقبل، ضمن عالم dc السينمائي.

ووفق ديد لاين، فإن ما كشف عنه جان ينبيء بظهور شخصيات من أبطال The Authority، ضمن العالم الشهير للقصص المصورة.

وفاجأ المخرج جيمس جان متابعيه بالكشف التصميم الخاص بشعار سوبرمان في سلسلة أفلام الأبطال الخارقون التي سيتولى مهمة إخراجها لعالم dcu.

ذلك بالتزامن مع انطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي أعلن جان أيضًا عن إجراء تعديلًا في عنوانه من "سوبرمان ليجاسي"، إلى سوبرمان.

عمل وسط إنتقادات

وعمل جان حاليًا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الأولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على إنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.

ماذا حدث

وخلال الأسابيع الماضية، واجه المخرج جيمس جان، الرئيس الجديد لستديوهات dc، عاصفة من الانتقادات بعد اتخاذه لقرار استبعاد هنري كافيل من شخصية سوبرمان، بعد شهرين فقط من إعلان هنري نفسه لعودته لتجسيد هذه الشخصية.

وأعلن هنري كافيل عن علمه بقرار استبعاده بعد جلسة جمعت بينه وبين المخرج جيمس جان، وقام بعدها بتوجيه الشكر لجان وللجمهور الذي قدم له الدعم.

غير أن عبارات الشكر التي نشرها هنري كافيل، لم تحمي جيمس جان من غضب الجمهور، ما دفعه للقيام بتوجيه خطاب رسمي يعلق خلاله على ما حدث.