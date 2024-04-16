تامر حسني يحيي حفلاً غنائيًا في القاهرة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:31 صباحاً - يحيى النجم تامر حسنى، حفلاً غنائيًا في منطقة القاهرة الجديدة، يوم الجمعه 19 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره.

من ناحية أخرى، يضع النجم تامر حسنى اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد رى ستارت تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.

وحدد تامر حسني موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2024، ويسجل العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.