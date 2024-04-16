نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يمنى طولان لـ "دوت الخليج الفني": تلقيت تهديدات من الجمهور بعد حلقة أذية حنان في "حق عرب" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من أنها أول تجربة تمثيلية لها الإ أنها استطاعت الفنانة والإعلامية يمني طولان أن تكسب قلوب وعقول الجمهور، واستطاعت بمشاهدها في مسلسل “حق عرب” تصدر التريند و كان للفجر الفني نصيب في محاورة الفنانة يمني طولان لتحدثنا عن كيفية تحضيرها للتجربة الأولى لها.

الفنانة يمني طولان ومحررة دوت الخليج أميرة محمد

كيف تم ترشيحك لمسلسل "حق عرب"؟

تم ترشيحي من قَبل النجم أحمد العوضي.

ألم تخافي من كره الجمهور لكِ بسبب شخصية منى وما فعلته في حنان؟

في بداية الأمر كنت أشعر بالخوف من كره الجمهور لي بسبب شخصية منى في المسلسل، ولكن طمئنني بعض أصدقائى بالوسط الفني أنه إذا كرهني الجمهور فهذا هو النجاح الساحق، وأنا على يقين تام أن الجمهور واعي ويستطيع التفرقة بين الواقع والتمثيل.

كيف تجهزتي للتجربة الأولي لكِ في التمثيل؟

تجهزت للتجربة الأولي في التمثيل من خلال التعمق في أدق التفاصيل الخاصة بالدور واجتهدت في الشخصية خاصةً أن شخصية منى ليس لها علاقة بشخصيتي الحقيقية اجتماعيًا وأخلاقيًا.

كيف تلقيت ردود الأفعال بعد حلقة أذية حنان والإتفاق مع رباح؟



تلقيت ردود الأفعال بعد حلقة أذية حنان والإتفاق مع رباح بكمية رسائل وتعليقات تهديد كثيرة للغاية من الجمهور وشعرت بالخوف بعدها.

حق عرب

هل مرت عليكِ في حياتك شخصية من؟

بالتأكيد فشخصية منى موجودة في مجتمعنا بكثرة.

ماذا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت مليئة بالمحبة والدعم من كل فريق العمل بدايةً من النجم أحمد العوضي والمخرج إسماعيل فاروق وكافة الزملاء في العمل.

من وجهة نظرك كمشاهدة منى مظلومة أم ظالمة؟

من وجهة نظري كمشاهدة أن شخصية منى شخصية مركبة لأنها تبحث عن قاتل والدتها التي ظهرت محبتها وحزنها على فراقها ببكاء صادق وهذا جانب إيجابي ولكن الجانب السلبي هو خيانتها لصديقتها المقربة من أجل المال وأيضًا تغافلها عن القانون وأخذ حقها بإيده من صباح الجياش.

في أولي الحلقات اسُتخدم تقنية de agin، ما رأيك في هذه التقنية؟

تقنية جيدة وأكثر مصداقية وإقناع للمُشاهد.

حق عرب

عندما عرض عليك مشاركتك في مسلسل " حق عرب " قبل قراءتك للدور.. ما الذي خطر على بالك من اسم "حق عرب" ؟

قبل قراءة دوري في المسلسل كُنت على علم أن شخصية النجم أحمد العوضي تحمل إسم عرب وبالتالي حق هو عرب السويركي الذي يجسده الفنان أحمد العوضى.

برأيك هل ستسود تقنيات الذكاء الإصطناعي الفترة المقبلة الدراما المصرية؟ وهل هي نافعة أم ضارة للفنانين ؟



تقنية الذكاء الاصطناعي ستسود الفترة القادمة وهي بالطبع تخدم الدراما بشكل كبير.

ما العمل الذي شاهدتيه في السباق الرمضاني وأعجبك؟



للأسف لم أشاهد إلا حق عرب في رمضان حيث كنت مشغولة بتصوير دوري في المسلسل.

وجهِ رسالة لمنى في مسلسل "حق عرب" بشخصية يمنى؟

أوجه رسالة لمنى لماذا قُمتي بقتل صياح الجياش وتسببتي في تدمير ذاتك ومستقبلك وسببتِ حزن للجمهور عليها بعد فرحتهم برجوع حق عرب.

من وجهة نظرك قتل منى لصباح، كان تصرف صحيح أم الإبلاغ عنها كان أفضل ؟



من وجهة نظري أن قتل مني لصباح الجياش خطأ كبير لأننا دولة قانون وكان يجب عليها إبلاغ الشرطة.

حق عرب

ما الشخصيات القادمة لكِ؟



الشخصيات القادمة ستشهد أنماطًا مختلفة من المجتمع.