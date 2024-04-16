عمرو سليم يلتقي بجمهور أوبرا الأسكندرية لأول مرة

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات الإبداعية المميزة التي تنظمها الثقافة المصرية تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم في الثامنة مساء السبت 20 إبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

عمرو سليم يلتقى بجمهور الاسكندرية

وأبدى عمرو سليم سعادته بلقاءه الأول بجمهور مدينة الثغر مؤكدًا أنه أعد برنامجًا ثريا ومفاجآت فنية متعددة إلى جانب مجموعة مختارة من أعمال الموسيقي العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو.

حفل الموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت حفل للموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز بمسرح سيد درويش“ أوبرا الإسكندرية” بمشاركة المغنية الفرنسية ديجايما مع نخبة من ابرع العازفين.

وتضمن البرنامج باقة منوعة من أعمال يحيى خليل التى تتميز بطابع فنى فريد حيث يمزج عدة قوالب موسيقية منها الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى يقدمها برؤيته الفنية الخاصة .