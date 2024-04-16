نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خريطة أغاني تعاونات تامر حسين مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر تامر حسين من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بنجم الجيل "تامر حسني" مشيرًا لتعاوناته معه.

قائمة أعماله



وعلق على الصورة قائلًا:"أغانيا مع صديقى الفنان تامر حُسني

ناسيني ليه

حلم سنين

قابلتيني

وإنت بعيد

قولني كلام

قد الفُراق

مابجيش ب الطريقة دي

ب ألف سلامة

موضوع رجوعنا"



آخر أعمال تامر حسين:



ويذكر أن آخر أعمال تامر حسين هي أغنية " موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسني هو من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" المقرر طرح باقي أغانيه الفترة المقبلة، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 313 ألف مشاهدة وتحتل الترند الأول وذلك في أقل من 24 ساعة فقط.



كلمات الأغنية.



بتلومني ليه على إنّي عِشت وشوفت بَعدك

طَبْ ما إنتَ برضو مشيت ومَعملتش بوعدَك

بقى حلو ليك وبقيت عليّا محرّمو

هُمّا اللي حَبّوا بعد فُرقه أجرموا

إحساسي كُنت مموته وملجِمه

وحرام تروحي من أحاسيس جِه وقتها

مَلناش حقوق على بعض مُش خلصت بقى

ولا ليك تغير على حاجة يوم أهملتها

القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى

يفضل متبت في الحياة ويحبها

مبقاش في بينا ذكرى حُب نخلده (نخلده)

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده (إستبعده)

ولا أخلّي قلبي حدْ يوم يستعبده

ولا أخلّي حدْ في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حُب نخلده (نخلده)

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده (إستبعده)

ولا أخلّي قلبي حدْ يوم يستعبده

ولا أخلّي حدْ في يوم ينزل دمعتي

(ولا أخلّي حدْ في يوم ينزل دمعتي)

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتي تلحق رد شوف بيرنّلك

مِش حقنا الوقفة دي إعمل حساب

عندي حبيب بحترمه حَتّى في الغياب

مبقاش في بينا ذكرى حُب نخلده (نخلده)

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده (إستبعده)

ولا أخلّي قلبي حدْ يوم يستعبده

ولا أخلّي حدْ في يوم ينزل دمعتي

مبقاش في بينا ذكرى حُب نخلده (نخلده)

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعده (إستبعده)

ولا أخلّي قلبي حدْ يوم يستعبده

ولا أخلّي حدْ في يوم ينزل دمعتي

(ولا أخلّي حدْ في يوم ينزل دمعتي)