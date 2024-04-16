بالصور.. خطوبة الفنانة دعاء رجب بطلة مسلسل "كيد النسا"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة دعاء رجب، بطلة مسلسل "كيد النسا" خطوبتها، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعدة صور من حفل خطوبتها رفقة عريسها، تعرب من خلالها عن سعادتها الكبرى بالخطوبة، وتوديعها للعذوبية، وعلقت عليها قائلة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. قرينا الفاتحة الحمد لله.

اخر اعمال دعاء رجب

وكان اخر اعمال دعاء رجب هو مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب، تجسد خلال العمل شخصية تدعى "خضرة" تعاني من الفقر وتعمل بمشغل ملابس لتعول نفسها ويحدث معها عدة مشكلات تحاول التغلب عليها ضمن أحداث المسلسل، المسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي وهو بطولة الفنانين محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي وإنتاج سينرجي وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

من هي دعاء رجب؟

تعتبر دعاء رجب هي فنانة من مواليد 1990، بدأت التمثيل في السنوات الماضية، حيث شاركت في عدة أعمال فنية، منها: كيد النسا، الذي قدمته مع الفنانة فيفي عبده والفنانة سمية الخشاب، وأيضًا مسلسل دكتور أمراض نسا، وخطوط حمراء، وإزي الصحة، وهيبتا، وولي العهد، وغيرهم من الأعمال الفنية التي تألقت فيها، واستطاعت بخفة ظلها أن تخطف قلوب الجمهور.

أعمال دعاء رجب الفنية

كانت بداية دعاء رجب هو مسلسل "كيد النسا" مع فيفى عبده وسمية الخشاب"، وشارك بعد بعد ذلك في مسلسلات "خطوط حمراء" مع أحمد السقا، و"الشك" مع مى عز الدين ومكسيم خليل، و"صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، و"دكتور أمراض نسا" مع مصطفى شعبان، مسلسل "ولى العهد" مع حمادة هلال، "حب لا يموت" مع إيمان العاصى ومحمد رياض، "الكيف" مع باسم سمرة وأحمد رزق، "يوميات زوجة مفروسة أوى" مع داليا البحيرى، و"البيت الكبير" مع سوسن بدر ولوسى، و"قوت القلوب" مع ماجدة زكى، "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو"، وفى السينما شاركت في أفلام "يوم مالوش لزمة" مع محمد هنيدى وروبى وريهام حجاج، و"عسل أبيض" مع سامح حسين وميرهان حسين، و"معالى ماما" مع بشرى.