نضال الشافعي يوجه رسالة خاصة إلى كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان نضال الشافعي رسالة خاصة للفنان كريم عبد العزيز بعد حديثه عن أداؤه في مسلسل “ الحشاشين” وكواليس التعاون سويا من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

علق نضال الشافعي:’والله النجم الكبير بأخلاقه وانسانيته قبل فنه وده هو كريم عبد العز وبجدارة وعن استحقاق وأرقام والواحد بيبقى سعيد وهو واقف قدام هذه القامه الكبيره فنا وإنسانا وكان يقول كلمتين حلوين ربنا يجبر بخاطرك.. شكرا كريم عبد العزيز.

أكد النجم كريم عبد العزيز نجاح مسلسل "الحشاشين" عالميًا حيث استطاع المسلسل أن يحدث نقلة نوعية خلال موسم رمضان 2024.

وقال كريم عبد العزيز خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" أنه تفاجئ عندما علم أن الجمهور في روسيا والسويد يشاهدونه، مُعلقًا:" فوجئت إني بتشاف في روسيا والسويد، وأكيد أي فنان في العالم بيحس بفرحة وفخر ببلدي وشغلي، وكل دا حصل بأيادي مصرية"

وأضاف: "عندما تتاح الإمكانيات والوقت نستطيع الفعل، فحسن الصباح أهم نقطة وأهم تحدي في حياتي دور فارق وسيظل على رأس مسيرتي الفنية، والناس كلها منمتش بداية من المنتج لحد المخرج والعمال وكل الطاقم بذلا مجهود جبار، شيء يدعو للفخر والجرافيكس والوجوه الجديدة لانملك إلا كلمه شكرًا للجميع".



وأكد كريم عبد العزيز على أن العمل أحدث نقلة جيدة للدراما المصرية، قائلًا: "الحشاشين نقطة بداية جديدة ونقطة حلوة للدراما المصرية أننا نطور ونقدم أعمال أكبر وأضخم بالإضافة إلى فتح الغرف المغلقة، غرفة الفئران اتفتحت