نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونالد جلوفر يعلن موعد طرح ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الممثل الكوميدي دونالد جلوفر عن عودته لأداء أغنيات الراب في البوم جديد، بعد مرور 4 سنوات على طرح آخر ألبوم غنائي له.

ووفق ديلي ميل، الألبوم القدم يطرح الممثل والمغني خلال الأسبوع الجاري من إنتاج جيلجا راديو.

احتفل النجم دونالد جلوفر بالعرض الخاص لمسلسله الجديد Mr and Mrs Smith، الذي يعتبر نسخة محدثة من العمل السينمائي الذي سبق وأن طرح بنفس العنوان من بطولة انجلينا جولي، وبراد بيت.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي اقيم في المملكة المتحدة، بالعاصمة الانجليزية لندن.

تمهيد للطرح

في الوقت نفسه، أعلن مغني الراب والممثل الكوميدي الشهير دونالد جلوفر عن اقتراب طرح أحدث ألبوماته الموسيقية الذي سيطرح بأسلوب موسيقى الراب.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان قدم دونالد جلوفر مجموعة مميزة من الأغنيات سابقًا، مع عمله ضمن مشاريع سينمائية ناجحة في السابق.

الرجل العنكبوت

وفيما يخص مشاركته في مشاريع سينمائية جديدة، تأكد مشاركة جلوفر في افلام الرجل العنكبوت المقبلة، في واحدة من الشخصيات الرئيسية التي كان ظهر بها للمرة الأولى في الجزء الأول من أفلام سبايدرمان التابعة لعالم مارفل السينمائي.

ضمن حوار جديد أجراه خلال ترويجه لمسلسله الجديد مع منصة أبل tv بلص، تحدث الممثل البريطاني الشاب توم هولاند عن عودته لتجسيد شخصية سبايدر مان من جديد في أجزاء مستقبلية.