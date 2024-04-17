نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيقولا معوض بطل النسخة العربية لمسلسل امرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم نيقولا معوض مع مرام علي في النسخة العربية من المسلسل التركي “امرأة”، الذي تم عرضه على الشاشات التركية عام 2017، واستمر لثلاثة مواسم متتالية من إنتاج mbc، وسيبدأ تصوير المسلسل في تركيا خلال الأسابيع القادمة، وتحديدًا في أحد الأحياء الشعبية بمدينة إسطنبول.

مواعيد عرض المسلسل

و من المقرر أن يُعرض المسلسل الذي يتألف من 90 حلقة، على شاشة MBC خلال الخريف المقبل.

قصة مسلسل امرأة

أما قصة المسلسل، فتدور حول امرأة تُدعى بهار "أوزجي أوزبرنجي" تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقًا، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.

آخر أعمال نيقولا معوض

وفي سياق آخر، شارك نيقولا مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2024 في مسلسل "الحشاشين" بدور الشاعر والعالم عمر الخيام، كما انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.