نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. عرض فيلم "للإيجار" بمركز الإبداع الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف برنامج «خميس السينما»، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش نشاطه بعد العودة من إجازة عيد الفطر، وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل ١٨ إبريل، بعرض الفيلم القصير «للإيجار»، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف إسلام بلال وبطولة خالد الصاوي محمد سلام شيري عادل، بسينما مركز الإبداع الفني.

أحداث فيلم للإيجار

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن «الوحدة والعزلة»، من خلال حياة رجل على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يغلب عليها الكثير من الغموض، ويعقب عرض الفيلم ندوة مع صناعه والجمهور.

برنامج خميس السينما

جدير بالذكر أن برنامج “خميس السينما” تعده فنيًا وتدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على المشرفة على النشاط السينمائي بالصندوق.

