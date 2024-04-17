نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقرب كان صديقي وبحب أخبي كسرتي عشان محدش يشمت فيا.... أبرز تصريحات غادة عبد الرازق ببرنامج "كلمة أخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت النجمة غادة عبد الرازق الجدل بأحدث ظهور لها ببرنامج "كلمة أخيرة"، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON،مما أدى إلى تصدرها تريند محرك البحث جوجل.

و تحدثت غادة عبد الرازق عن كواليس مسلسلها صيد العقارب، الذي عُرض في السباق الرمضاني لهذا العام، وغيرها من الأمور،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز تصريحاتها في برنامج كلمة أخيرة.

تصريحات غادة عبد الرازق



وقالت غادة عبد الرازق أنها لاتجيد التعامل مع العقارب في حياتها، لأنها تكتشفهم دائمًا ولا أحد يقدر على خداعها، مُعلقة: "مش بعرف اتعايش مع العقارب وبكتشفهم ومحدش يعرف يخدعني حتى لو كان معاه مية المحاميه".

وأكدت غادة عبد الرازق على أنها تقدر على كسر سم العقارب التي تجدها في حياتها، قائلة: "بعرف أكسر سم العقارب في حياتي والبجح أوي بحذره وبعدين أكسر سمه، أنا معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي وممكن أكون سبب في فشل زواج إبنتي".

وأشارت غادة عبد الرازق على أن العقرب كان الصديق الخاص بها خلال تصوير مسلسل صيد العقارب، قائلة: "العقرب كان صديقي، وصيد العقارب كسر نحس نجاحاتي، وكل اختياراتي في الرجالة غلط وبسند نفسي بنفسي، وبتعرض لأزمات مادية كتير،وبحب أخبي كسرتي عشان محدش يشمت فيا".



وواصلت:" العند يولد الكفر،وفيه قرارات ندمت عليها في حياتي وفي شغلي،و كنت متسرعة وعنيدة، ولو رجع بيا الزمن، ومكنتش هخش التمثيل، بالرغم أنه فادنى كتير ومنحني حب الناس لكن أخد مني حاجات كتيرة أوي أوي في حياتي أثرت عليا".

قصة مسلسل صيد العقارب



تدور قصة مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبد الرازق التي تحاول الانتقام من عائلة زوجها الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء ووالده الفنان رياض الخولي، بعد تسببهم في قتل شقيقها الذي يجسد دوره الفنان محمد علي رزق، كما سيكون هناك صراع بين عائلة الفنان أحمد ماهر والفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصية الغول، ليصبحا أشد الأعداء لبعضهما البعض بعدما ربطت بينهما صداقة دامت لـ 50 عاما.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

