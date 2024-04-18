مي القاضي: شخصيتي في مسلسل ”صيد العقارب” تشبهني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 10:32 صباحاً - كشفت الفنانة مي القاضي عن تجربتها في دورها في مسلسلها الدرامي الأحدث "صيد العقارب"، حيث وصفت شخصية "ولاء" في المسلسل بأنها الأقرب إليها في الشكل واللبس، معتبرة أنها شخصية هادئة ولا تعاني من القلق، ولكن عندما تتغير، تصبح كارثية، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc.

وأكدت مي القاضي: "مسلسل صيد العقارب يتمتع بكواليس ممتعة، وأحببت الحضور إليها، ويمتاز بأجواء إيجابية، والفنانة غادة عبد الرازق لطيفة ومتعاونة مع الجميع، وتحرص على تقديم الأداء المميز".

وأشارت إلى أن أصعب المشاهد بالنسبة لها كانت مشاهد القتل، وأوضحت: "كانت تجربة جديدة بالنسبة لي أول مرة أقوم فيها بتصوير مشهد قتل، كانت تجربة مخيفة، وأيضاً كانت مشاهد النيابة صعبة بعد التحقيق مع شخصيتي بعد الحادثة، فأنا بدوري أتجسد شخصية شكاكة برج العقرب".

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

ويذكر ان مسلسل "صيد العقارب" يضم عددا من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.