2 مايو.. حفلان متتاليان لأم كلثوم في ساقية الصاوي للعرائس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 12:31 مساءً - يتألق مسرح ساقية الصاوى للعرائس، بتقديم حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 2 مايو المقبل، في إطار ما يقدمه مسرح ساقية الصاوى للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال؛ بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

ويتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها أمل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى .

وبدأت كوكب الشرق أم كلثوم الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، ثم انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها في عام 1926، والتي كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي ثم الملحن محمد القصبجى.

وفي عام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذي حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها في فيلم "أولاد الذوات" عام 1932 ثم التحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغاني "أنت عمري، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.

وقدمت أم كلثوم درس فني ووطني ينم عن مدى الوطنية والإخلاص، فبعد هزيمة ١٩٦٧، رفعت شعار فن من أجل المجهود الحربي، وظلت تجوب بحفلاتها كل مكان وتتبرع بعوائد وإيرادات الفن والحفلات، إلى الجيش المصري لتقدم نموذج فني ووطني يحتذي به حتى وقتنا الحالي كما قدمت بعض التجارب الفنية كممثلة، وبدأت بفيلم وداد، ثم فيلم نشيد الأمل، ثم توقفت لبضع سنوات وقدمت فيلم دنانير، ثم الأفلام الثلاث الأخيرة “عايدة، سلامة، فاطمة”، ثم أكتفت كوكب الشرق بالأعمال السينمائية السابقة وأعطت كل تركيزها إلى الغناء، لتسطر تاريخ مخلد حتى وقتنا الحالي.

وفى فترة السبعينيات عانت أم كلثوم من التهاب الكلى حيث سافرت إلى لندن للعلاج، حتى وفاتها يوم 3 فبراير عام 1975، وبمناسبة ذكرى وفاة كوكب الشرق شاهد أجمل 20 صورة نادرة لأم كلثوم.