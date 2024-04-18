أحمد السقا يكشف عن موعد طرح "السرب" في جميع دور العرض السينمائية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد السقا عن موعد طرح فيلم “السرب”، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، ونشر السقا، البرومو الرسمي لفيلم السرب، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر السقا الإعلان التشويقي وعلق قائلًا: “مصر مبتسيبش حق ولادها.. فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

وفي وقت لاحق طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لفيلم " السرب"، وكشفت خلاله عن بطولات رجال القوات الجوية المصرية، ودفاعهم عن أراضيها بكل احترافية وبسالة.

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.

وظهر أيضًا العديد من اللقطات التي جسد فيها المخرج أحمد نادر جلال للواقع الذي حدث في ليبيا عبر تمثيل مشاهد الذبح الخاصة بالأقباط، بالإضافة لمشاهد السرب المصري الذي تم تجهيزه للوصول إلى معاقل الإرهابيين في ليبيا.



تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.