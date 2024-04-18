نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح بجاتو يكشف لأول مرة: "غنائي وتمثيلي في الحشاشين جاء بالصدفة والسبب منة القيعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان الشاب صلاح بجاتو عن سعادته الكبيرة بردود الفعل حول نجاح شخصية "شكيب الطيب" في مسلسل الحشاشين في السباق الرمضاني الماضي.



وكشف صلاح بجاتو لأول مرة أن الشاعرة منة القيعي كانت رشحته للمخرج بيتر ميمي في البداية لتلحين وغناء رباعيات المسلسل التي كتبتها خصيصا للمسلسل ومنها رباعية "أحمل قلبي بيدي" في المشهد الشهير لقتل المؤذن والد يحيى بأحداث المسلسل.



وكشف بجاتو أيضا استعانة المخرج بيتر ميمي في غناء الموسيقى التصويرية لأحداث المسلسل وخاصة في مشهد النهاية الشهير لشخصية حسن الصباح التي جسدها الفنان كريم عبد العزيز وقال بجاتو "بيتر ميمي قالي خد الموسيقى من الموسيقار أمين أبو حافة وأعطاني بعض الكلمات لاضافتها في غناء الموسيقى التصويرية لمشهد النهاية لحسن الصباح وطوال أحداث المسلسل وغنيتهم باللهجة المصرية والإيرانية لأول مرة".



كما كشف بجاتو أيضا أن دوره بالعمل جاء بطلب من المخرج بيتر ميمي لمشهد واحد فقط في مشهد أغنية المعسكر ولكن بعد إجادته في تمثيل المشهد أضاف له بيتر ميمي العديد من المشاهد وأهمها مشهد إعدام يحيى ومشهد الخناقة مع الإمام الغزالي.

أبطال مسلسل “الحشاشين”



مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.