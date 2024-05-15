متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى حريص على طرح رؤية مصر وإقامة الدولة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - قال المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية فى المنامة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية -فى تصريحات صحفية من البحرين- أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة وكيفية حلها من خلال تنفيذ إقامة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وسيكون هناك أيضًا تركيز على أن هذه الأزمة ليست بمعزل عن المجتمع الدولي.

وتابع "فهمى": "من المفترض أن هناك نظاما دوليا يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة، وأن يتم من خلاله الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها"، مشددًا على أن مصر ستكون حريصة على حث المجتمع الدولي على ذلك وهو ما سينعكس أيضًا على ما سيصدر عن القادة العرب من مخرجات غدا الخميس.