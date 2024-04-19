باسم سمرة يكشف عن رأيه في التربية الحديثة ومصطلح المرأة المستقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان باسم سمرة ضيفًا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، وتحدث باسم سمرة أثناء اللقاء عن التربية الحديثة وكشف رأيه في مصطلح المرأة المستقلة.

تصريحات باسم سمرة

وسألته ياسمين عز في برنامجها: إيه رأيك في التربية الحديثة، والبنت اللي تكون لسه صغيرة في المدرسة وتسافر لوحدها؟

ورد باسم سمرة: دي مش تربية حديثة.. دي قلة أدب.. أنا معنديش الكلام ده وما أشجعش عليه.. إحنا عندنا دين وأخلاق والتربية الحديثة دي تربية بره مش هنا في مصر.. وإحنا عندنا أصول فلاحين لأننا من المنصورة.. وكده هنطلع أجيال مش سوية.

وأضاف باسم سمرة: السوشيال ميديا أثرت بالسلب وخصوصًا على الأطفال والجيل الحديث محتاج رقابة من البيت ومن الأم والأب والأخ، وإحنا عندنا عادات في منتهى الجمال زي الكرم والأدب دي التربية الحديثة اللي نعتمدها مش اللي ييجي لينا من بره ولا من النت.

رأي باسم سمرة في مصطلح المرأة المستقلة

كما سألت ياسمين عز باسم سمرة عن رأيه في مصطلح المرأة المستقلة قائلة: أنت مع البنت المستقلة ولا لأ؟

ورد باسم سمرة: على حسب هي متعلمة ازاي.. يعني لو مثقفة وعندها لغات يبقى عندها جزء كبير أنها تبقى مستقلة في شغلها ورأس مالها، لكن لو الصبح قالت أنا عاوزة أبقى مستقلة ده عند أمها بقى ويبقى نهارها أسود.

كما تحدث باسم سمرة عن نجاح مسلسل العتاولة وكواليس مشاركته في العمل، وتحدث أحمد السقا في مداخلة هاتفية بالبرنامج وتحدث عن العمل.

وقال سمرة مازحًا: انكشي السقا شوية هتلاقيه بيلغبط فيا عادي، ليعاود قائلًا: هو حبيبي وأخويا والله قلبه طيب وربنا يزيده ويعليه كمان وكمان يا رب.



انطلاق موسم جديد من برنامج كلام الناس

وانطلق اليوم الموسم الجديد من برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز واستضافت في أولى حلقات الموسم الجديد الفنان باسم سمرة بعد نجاحه في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.