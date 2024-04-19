فن ومشاهير

ورشة ” فن القصة القصيرة” مع الكاتب أحمد الخميسى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 10:32 صباحاً - ثماني جلسات على شهرين ، مدة الجلسة ساعتين ، تبدأ الجمعة 3 مايو في الخامسة والنصف. المقر وسط البلد. لم يبق شاغرا سوى أربعة أماكن.

للتفاصيل والاشتراك الكتابة إلى

[email protected]

والاتصال على :

01095839565

محاور عمل الورشة:

- ممارسة تطبيقية ومناقشة قصص أعضاء الورشة على ضوء نماذج من القصص المحلية والعالمية.

محاور نظرية:

- الكاتب واللغة- أساليب الكتابة – الحدث والموقف – الشخصيات- الحوار – الوصف- الحبكة- الصورة الفنية- تقنيات الكتابة- طرق عمل الأدباء- لماذا يتوقفون عن الكتابة؟ – من أين يستلهم الكاتب أفكاره- - ما الذي يحتاجه الكاتب الشاب؟. ماهي القصة القصيرة : أشكالها تعريفها وأنواعها والفرق بينها وبين الرواية- ما هي الموهبة؟ ما هو الفن؟ لماذا نكتب؟ - تاريخ القصة القصيرة في العالم ومصر.

ملاحظة : لن يتجاوز عدد أعضاء الورشة ثمانية أشخاص.

أحمد الخميسى : كاتب صحفي، نظم من قبل أربع ورش، وله ست مجموعات قصصية فازت اثنتان منهم بجائزة ساويرس فرع كبار الكتاب، ولا يكتب سوى القصة القصيرة، نشرت أولى مجموعاته القصصية عام 1967

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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