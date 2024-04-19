ورشة ” فن القصة القصيرة” مع الكاتب أحمد الخميسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 10:32 صباحاً - ثماني جلسات على شهرين ، مدة الجلسة ساعتين ، تبدأ الجمعة 3 مايو في الخامسة والنصف. المقر وسط البلد. لم يبق شاغرا سوى أربعة أماكن.

للتفاصيل والاشتراك الكتابة إلى

[email protected]

والاتصال على :

01095839565

محاور عمل الورشة:

- ممارسة تطبيقية ومناقشة قصص أعضاء الورشة على ضوء نماذج من القصص المحلية والعالمية.

محاور نظرية:

- الكاتب واللغة- أساليب الكتابة – الحدث والموقف – الشخصيات- الحوار – الوصف- الحبكة- الصورة الفنية- تقنيات الكتابة- طرق عمل الأدباء- لماذا يتوقفون عن الكتابة؟ – من أين يستلهم الكاتب أفكاره- - ما الذي يحتاجه الكاتب الشاب؟. ماهي القصة القصيرة : أشكالها تعريفها وأنواعها والفرق بينها وبين الرواية- ما هي الموهبة؟ ما هو الفن؟ لماذا نكتب؟ - تاريخ القصة القصيرة في العالم ومصر.

ملاحظة : لن يتجاوز عدد أعضاء الورشة ثمانية أشخاص.

أحمد الخميسى : كاتب صحفي، نظم من قبل أربع ورش، وله ست مجموعات قصصية فازت اثنتان منهم بجائزة ساويرس فرع كبار الكتاب، ولا يكتب سوى القصة القصيرة، نشرت أولى مجموعاته القصصية عام 1967