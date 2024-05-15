أخبار اليمن : الاحتلال يستهدف تجمعاً للمواطنين بمدينة غزة

الاحتلال يستهدف تجمعاً للمواطنين بمدينة غزةاستشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين في مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، في تصريحات، أن جيش الاحتلال استهداف مجموعة من الفلسطينيين تجمعوا لالتقاط إشارة إنترنت في تقاطع "شارع الجلاء" مع "شارع العيون" بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، حيث وصل 3 جثامين أشلاء إلى المستشفى المعمداني، وجرح العشرات بينهم حالات حرجة.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرون إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شمالي قطاع غزة، فيما استهدف طيران الاستطلاع بصاروخ مركبة أخرى في منطقة "الفالوجا" غرب "مخيم جباليا"، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة مدنيين شهداء، وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و233 شهيدا، و79 ألفا و141 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في ظل تقديرات بوجود حوالي 10 آلاف شهيد آخر تحت أنقاض البنايات المدمرة.