أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حميد الشميري

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حميد الشميريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حميد حزام شرف الشميري، شيخ عزلة الملاحطة بمديرية مقبنة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجلي الفقيد مهدي وصابر حميد حزام الشميري وكافة آل الشميري في مديرية مقبنة محافظة تعز، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته القبلية والاجتماعية.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،