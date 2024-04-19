نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى ناعيه وفاة صلاح السعدني: "هتوحشنا ضحكتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة بشرى، وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت بشرى عبر حسابها في “إنستجرام” قائلة: "العمدة سليمان غانم وحسن ارابيسك كان رجلا فى زمن العولمة ومراكبى ومعشوق الاصدقاء الذى أثر فى جيلنا بأعماله وصدق اداءه".





وتابعت: هتوحشنا ضحكتك وخفة ظلك الاستثنائية يا استاذ، وداعا صلاح السعدنى وخالص العزاء للزميل احمد السعدنى وللاسرة والاحباب والاصدقاء والزملاء رفقاء الدرب، إنا لله وإنا اليه راجعون".





حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات





رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.

وأعلن نباء وفاة الفنان صلاح السعدني نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».





آخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.