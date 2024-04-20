نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يكشف سبب تقديمه "مهرجان تامر حسني للمدارس" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجم الجيل تامر حسني حضور جماهيري ضخم لأول مهرجان يحمل اسمه وهو "مهرجان تامر حسني للمدارس" حيث أوضح تامر حسني فكرة هذا المهرجان وذلك بنشره صور لهذا المهرجان والحفل الكبير وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر الصور وعلق عليها قائلاً: "عارف أن تكاليف حفلاتي بشكل وحجم المسرح وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس فقررت أعمل مهرجان كل سنة وفيه أقوى التجهيزات العالمية، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسة زي النهاردة".

وتابع قائلاً: "ونحتفل معاهم وسميناه مهرجان تامر حسني للمدارس والمهرجان ده إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة في يوم التخرج أو بدء الموسم الدراسي، ياما فرحتوني بتعليقاتكم وبحضوركم أفلامي وسماع أغانيا عشان كده حبيت أردلكم الفرحة دي بطريقتي".

واستكمل قائلاً: "وحفلة النهاردة حقيقي من أجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين وحتى للمناسبة دي عملت أغنية وهتنزل من الحفلة دي إن شاء الله على طول".

واردف قائلاً: "شكراً للنجم ماجد المصري وابنه المطرب الصاعد آدم المصري والمطربة الصاعدة دانيا الحريري والنجمة رانيا منصور وابنتها نجمة المستقبل توانا والفنانة الصاعده ساره هيثم والطفل الجميل آسر أحمد والأستاذة أمايا وأصدقائها اللي عملولي remix هاااايل، الحفلة عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور أنهم من فريقي وليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهارده شكراً لكل الجمهور الكريم وإن شاء الله نتقابل السنة الجاية".

أعمال تامر حسني القادمة

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضاً نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخراً نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.