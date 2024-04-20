إياد نصار: بحب الناس بتناديني في الشارع بـ «رشيد الطيار»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إياد نصار تفاصيل شخصيته في مسلسل «صلة رحم»، وسبب ابتعاده عن السينما قائلًا:" بحب السينما وحبيت أفلام «الفيل الأزرق، أولاد رزق، الممر، كازابلانكا» التي شاركت بها، منوها أن تلك الأفلام حققت نجاحًا كبيرًا".

أبرز تصريحات إياد نصار في سبوت لايت

وأضاف الفنان إياد نصار خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يشارك في الأفلام التي لا يجد فيها دور له، مشددا على أنه يمكن مشاركته في الأعمال التاريخية.

وتابع قائلًا: "بحب الناس بتناديني في الشارع بـ رشيد الطيار، لكن في ناس عاجبها «حسن البنا، سليم وسيد العجاتي، دافيد في الممر".

آخر أعمال إياد نصار

يذكر أن الفنان إياد نصار شارك في مسلسل “صلة رحم” وشاركه العمل كل من: النجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.