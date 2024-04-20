نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند "جوجل".. أبرز تصريحات فيفي عبده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فيفي عبده، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد حلولها ضيفة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “ كلام الناس ” المذاع على قناة mbc مصر،وتحدثت فيفي عبده عن العديد من جوانب حياتها الشخصية وتفاصيل حالتها الصحية.

أسباب الوعكة الصحية الأخيرة لـ فيفي عبده

قالت فيفي عبده إنها تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة لمدة أربع سنوات بسبب حقنها بحقنة خطأ تسببت في أضرار بالعصب، قائلة: "أنا زعلانة من جوزي أوي أوي أوي أوي أوي..خمسة أوي، لأنه السبب في مرضي عندما قال لي عن الرجل الذي أعطاني الحقنة، سيبيه هو عارف شغله".

فيفي عبده تجهز برنامج جديد

كشفت فيفي عبده عن تجهيز برنامج جديد يخص "الحموات"، قائلة: "أحضر لبرنامج يخص الحموات".

وطرحت فيفي عبده عن حبها لصداقة الرجال قائلة:" أنا أحب الرجالة جدًا، أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات، يضيعوك".

وتابعت: “الرجالة بيعاملوكي زي أختهم، وجواهم صدق، مش غيرانين منك، مش متضايقين منك، مش بينخربوا وراكي، عشان كده بقول دايمًا الست تخلي بالها من الست اللي زيها، مش من الرجالة”.

مواصفات الزوجة المثالية للرجل

وأضافت: “الراجل سي السيد في البيت، الراجل بيحب الست اللي تعمله كل حاجة تبقى غسالة وطباخة وتعمله كل حاجة بيحبها”.

أسباب تفكك الأسرة

وأشارت فيفي عبده، إلى تفكك الأسرة خلال الوقت الحالي: “البيت كله اتفكك، لا رجالة ولا ستات ولا أطفال ولا شبان، الكل ماسك الآيباد والموبايل بتاعه ومحدش مع بعض”.

أبرز موقف لـ فيفي عبده في فرح

كما كشفت فيفي عبده عن موقف طريف في أحد الأفراح قائلة: "كان هناك فرح، العروسة اتطلقت فيه بعدما سكبت العصير على عريسها فقال لها: "إنت عامية"! فردت عليه قائلة طلقني وهي من البداية لم تكن سعيدة".

عودة موضة القوام الممتلئ للمرأة

وكشفت فيفي عبده عن رأيها في عودة موضة القوام الممتلئ للمرأة في الفترة المقبلة، بالرغم من انتشار عمليات التخسيس ونحت الجسم، قائلة: "اللي بيخسسوا ونحتوا نفسهم دول، ربنا يديكي لحم وإنت تشيليه؟!".

وتابعت: "السيزون القادم هو الستات المدملكة، وشوفي الموديل كيم كارداشيان، هبلت العالم بجسمها، نفخت وبعدين خست، وهترجع تتخن تاني معندهاش مشكلة، عندها واحد ميكانيكي تحت رجلها خياط، يالا غرز يالا فك غرز، بس كاريزما وكلهم بيقلدوها".