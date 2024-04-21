نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يشارك في مسلسل جديد بعنوان "6 شهور".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان نور النبوي، على المشاركة في مسلسل جديد بعنوان 6 شهور، وهو من انتاج watch it بالتعاون مع شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى صولي، ومن المقرر بدء تصويره في منتصف الشهر المقبل، عقب الاستقرار على باقي أبطاله وأماكن التصوير.

فيلم الحريفة

وفي سياق آخر، يعرض للفنان نور النبوي، حاليًا فيلم "الحريفة"، وهو إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني، وشارك في بطولته خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب.

مسلسل إمبراطورية ميم

والجدير بالذكر أن نور النبوي، شارك في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي قام ببطولته والده النجم خالد النبوي، وشاركه في العمل نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز.