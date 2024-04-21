نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفات بيتهوفن وهايدن تضئ مسرح الأوبرا الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة الثقافة المصرية الدرامية لتقديم مختلف ألوان الإبداع العالمي أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا على مسرحها الكبير جاء ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني وقاده المايسترو أحمد الصعيدى وشاركت خلاله عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير

وخلال الحفل أجاد الأوركسترا فى أداء عدد من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين العالميين وهى السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

حفل عمر خيرت بالمسرح الكبير

من ناحية أخرى، يستعد الموسيقار عمر خيرت لاحياء حفل برفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت، خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها، ومن المتوقع أن يختتم الحفل بالمعزوفتين الشهيرتين "فيها حاجة حلوة"، و"100 سنة سينما".