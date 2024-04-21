ثقافة الإسكندرية تقدم "رطل لحم" على مسرح قصر الأنفوشي

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أحمد جودة - القاهرة - تتوالى عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "رطل لحم"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي رطل لحم

أحداث العرض مستوحاة من مسرحية "تاجر البندقية" لشكسبير، وتناقش القضية الفلسطينية في الوقت الراهن والممارسات الواقعة من قبل قوات الاحتلال للاستيلاء على الأرض.

صناع العرض المسرحي رطل لحم

"رطل لحم" شريحة قصر ثقافة الشاطبي المسرحية، إعداد د. إبراهيم حمادة، إخراج محمد الزيني، ديكور أشرف الصويني، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة جاسر الفرن، دراماتورج محمد عبد القوي.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

عروض مسرحية

وتقدم قصور الثقافة 12 عرضًا مسرحيًا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي وهي "الرحلة، أسرار سانتا كلوز، الرقيم، رطل لحم، سجن النسا، الحضيض، تسمحيلي بالرقصة دي، ليلة القتلة، المارثون، كلوز أب، الدخان، وكاسبر".

وانطلقت العروض في 15 أبريل الحالي وتستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه، وتقدم يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة والنصف مساءً، فيما عدا عرض "كلوز أب" يقدم باستديو چناكليس.