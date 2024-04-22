نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تتحدث عن مشاركتها في لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن مشاركتها في لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيرةً إلى أنها تعمل مع جميع أنواع المخرجين، باختلاف أنواعهم، قالت رانيا: شوفت فيلم رحلة 404 وفاضلي أفلام هشوفها عشان أعرف أحكم على الأفلام كلها، وأنا مش لوحدي وهتناقش مع زملائي في لجنة التحكيم عشان نعرف نحكم على الأفلام.

واضافت رانيا يوسف: مكنش المفروض إني هشارك في رمضان خالص، لأن مسلسلين جريمة منتصف الليل وبقينا اتنين كان المفروض إنهم خارج رمضان، ولكن اللي حصل إن دخل بقينا اتنين في الآخر دخول مفاجئ وعمل شغل كويس الحمد لله.. بشتغل مع كل المخرجين ولكن في مخرجين بشتغل معاهم بيركزوا عليّ من برا بس، وعايز اسم وست شكلها لطيف، مش عايز يشتغل على الدور نفسه، وعلى الجانب الآخر فيه مخرج بيشتغل معايا على الدور نفسه.

واختتمت رانيا يوسف حديثها بالكشف موقفها من ترأس مهرجان مخصص للمرأة، وقالت: رئيسة مهرجان للمرأة دي مسؤولية كبيرة أوي مقدرش عليها، لكن لما بيبقى فيه حاجة تقدّر المرأة هكون معاها جدا لأني مرأة ومعايا بنتين، ولو الراجل معاه حق هنصفه.. قلت لـ جوهرة أنا عازماكي تتفرجي على أسوان لأنها كان نفسها تشوفها، وده نوع من الدعاية لـ بلدي لأنها هتنزل الصور عندها وهتعمل دعايا كويسة لـ مصر عندها في روسيا، فدي حاجة بفيد بيها بلدي.

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، هي مشاركتها في مسلسل بقينا أتنين، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الدرامي لعام 2024، شارك في بطولة مسلسل بقينا أتنين، كل من: شريف منير، ورانيا يوسف، وإدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وتامر فرج، وطارق عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجي، وعزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، وايضا مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.