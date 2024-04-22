نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف لمنتقدي إطلالتها الجريئة: ده زوقي ومش هتغير عشان حد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النجمة رانيا يوسف على عدم اهتمامها بالانتقادات أو التعليقات السلبية التي تصل لها بشأن اطلالاتها، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، وذلك ضمن حلقة اليوم التي تقدمها الإعلاميتين إيمان عزالدين، ومني عبدالغني.





وردت رانيا على منتقدي إطلالتها قائلة: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".









وأضافت: "بشوف إن دي شخصيتي وده لبسي حتي لو هافقد جزء من جمهوري، اللي بيحبك بيحبك لنفسك، انا لو قررت اتغير علشان التعليقات هتغير بشكل مزيف".





وأعلنت الفنانة رانيا يوسف، دخولها في قصة حب جديدة الفترة الحالية، وذلك بشكل خاص لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، في حلقة اليوم التي تقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين، ومنى عبدالغني.

وقالت رانيا يوسف "الآن احنا في حالة إعجاب متبادل، وهو متواضع جدًا مكافح جدًا، بحترمه جدًا، وهو مطلق، وله ابن، وهو صديق كويس لطليقته، وهو أكبر مني بأربع سنوات، فأنا لا اؤمن بفرق السن".

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قالت "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، انا بكره فساتين الفرح، وبكره كل التقاليد بتاعت الافراح".

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

آخر أعمال رانيا يوسف

شاركت رانيا يوسف في دراما رمضان 2024، بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة النجم شريف منير.





و مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت تشويقي كوميدي، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض خصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.