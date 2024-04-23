أحمد حلمي يشارك بمؤتمر ”إعلام صديق للطفولة” في أبو ظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:31 صباحاً - يشارك الفنان أحمد حلمي في مؤتمر “إعلام صديق للطفولة” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكتب أحمد حلمي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: سأتشرف بالمشاركة في مؤتمر "إعلام صديق للطفولة " في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات - حفظها الله، وتنظيم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع أربع منظمات دولية، بهدف إكساب الإعلاميين خلفية معرفية حول حقوق الأطفال وقضاياهم الملحة وتمكين مهاراتهم من تفعيل وسائل الإعلام لحماية حقوقهم، لرفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع وصانعي القرار بقضايا الطفولة وحق حمايتهم.



مسلسل فبركة

كان الفنان أحمد حلمي قدم في موسم رمضان الأخير مسلسل إذاعي جديد بعنوان “فبركة”، ينتمي إلى أجواء من الكوميديا الاجتماعية وعرض عبر إذاعة «نجوم إف.إم» حصريًّا.

وشارك أحمد حلمي بطولة المسلسل الفنانون: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، محمد رضوان، نور قدري، علي صبحي، بمشاركة الإعلامية إنجي علي كضيفة شرف العمل.