عزيز الشافعي: 'نفذت تتر مسلسل "جودر" فى ساعتين'

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان عزيز الشافعي ضيفا عبر برنامج “أجمد 7” مع جيهان عبد الله، اليوم الثلاثاء، للحديث عن آخر أعماله الفنية، والتي طرحت في شهر رمضان 2024، وكواليس الاتجاه للغناء، وتحدث عن كواليس تتر مسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن التتر تم تنفيذه قبل شهر رمضان بفترة قصيرة.

تصريحات عزيز الشافعي

ونوه بأنه تلقى اتصالًا من الفنان ياسر جلال يطلب منه “جملة” تكون سهلة الحفظ للمشاهدين مع موسيقى من أجل تتر مسلسل “جودر”، موضحا: “كان يتبقى على شهر رمضان أسبوعًا فقط، وبالفعل عملت على الموسيقى بالعود وأرسلتها، وكان الأمر بمثابة تحد بالنسبة لي لأنني لأول مرة أقدم تتر موسيقى فقط واستغرق الأمر مني ساعتين فقط”.

وأشار عزيز الشافعي إلى كواليس الاتجاه إلى الغناء وتقديمه أكثر من أغنية على مدار سنوات، موضحا أن الاتجاه للغناء كان بهدف موقف يريد أن يعبر عنه أو إحساس يريد إيصاله.

وقال: “منذ البداية مشروعي الأساسي هو التلحين، لكن الغناء يأتي في أوقات معينة، من الممكن أن أغني لكن لن أتحول للغناء بشكل كامل”.

وأضاف الشافعي: “قلت منذ 2011 إنني لو اتجهت إلى الغناء سأكون متأخرًا في طابور المطربين، لكن في طابور الملحنين أستطيع أن أكون رقم 1، لكن صعب أكون أحسن مطرب”.

وكشف الفنان عزيز الشافعي عن كواليس التعاون مع الفنان عمرو دياب، موضحا أن أول تعاون بينها كان في عام 2019، مشيرا إلى أن حجم التعاون بينهما وصل إلى أكثر من 25 عملا فنيًا.

وأشار إلى أن أول تعاون مع الهضبة كان في أغنية “يوم تلات” حيث إن الموزع أسامة الهندي صمم للأغنية شكلا موسيقيًا ثم هاتفني وأخبرني أن عمرو دياب قرر تقديم الأغنية في ألبومه، قائلا: “ثم بدأت العمل مع الهضبة في أكثر من عمل فني”.

وتابع: “عمرو دياب عندما يغني أغنية يقدمها بإحساس غريب، وأغنية (يوم تلات) عندما قدمها قال البعض أنها موجهة لفنانة لكنها لا علاقة لها بأي فنانة”.

وعن أغنية “أنت ما بتغبش”، أوضح: “هي من توزيع أحمد إبراهيم، وهي من أعز الأغاني على قلبي، لأنها تمثل مشروعي الغنائي المستمر منذ 20 سنة، فالهضبة كلمني وكان فرحان وقالي أنا مستمتع وأنا بسجل الأغنية”.