نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهر المقبل.. دنيا سمير غانم تستأنف تصوير فيلم "الجارداية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى بلاتوهات تصوير فيلمها الجديد الجارداية خلال شهر مايو المقبل، والتي صورت عدد من مشاهده خلال الفترة الماضية.

تفاصيل فيلم الجارداية

فيلم الجارداية يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، كما يظهر أحمد سعد ضيف شرف ضمن الأحداث، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم في السينما

والجدير بالذكر ان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسرحية آنستونا، التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ورفعت المسرحية شعار كامل العدد طوال أيام عرضها، والعمل من إنتاج محمد أحمد السبكي، وتعد آنستونا هي أولى تجارب دنيا سمير غانم المسرحية، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي.

تفاصيل مسرحية آنستونا

تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والمسرحية من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال.

اخر اعمال دنيا سمير غانم الدرامية

وايضا دنيا سمير غانم نافست في موسم 2023 بمسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، مايان السيد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.