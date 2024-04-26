منذر رياحنة يشارك في احتفالية عيد تحرير سيناء: "أنا أردني وأقسم دمي مصري عربي*

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان الأردني منذر رياحنة عن سعادته بمشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.



منذر رياحنة:يكفينا فخرًا أن سيناء أرض الميلاد



وقال منذر رياحنة، في كلمته بـ احتفالية عيد تحرير سيناء: "ذكرى العزة والكرامة، بتضحيات رجالنا نسور وصقور أسود من أرض الطور".



وأضاف:"سيناء يكفينا فخرًا أنكي أرض الميلاد، يكفينا فخرًا أن سيناء أرض الميلاد، وأقسمنا أن كلنا لكِ لمن الشهداء، وقبائل سيناء الأبطال في ظهر الجيش والشرطة، وهم رجال على العهد والوعد".

وتابع:" قدمنا شهداء أبطال في حروب ضروس ضد الصهاينة وحررنا أرضنا وكسرناهم وقاومنا لحد ما رفعنا علم مصر على أرض طابة وعدت الأيام وحررنا بلدنا من عصابة الإرهاب".



وأشار:" أنا أردني ولكن أقسم بـ رب العباد أني دمي مصري عربي، كان ليا الشرف أني أشارك في مسلسل الاختيار وشكرًا على الفرصة دي".

آخر أعمال منذر رياحنة

والجدير بالذكر آخر أعمال منذر رياحنة مسلسل الدوار العاشر والمعلم والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم، في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان، أسامة الهادي، أحمد فؤاد سليم، وسارة نور، ومحمد العمروسي، ومحمود الليثي وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب، وعبد العزيز مخيون وانتصار، ومنذر ريحانة وأحمد بدير، أحمد عبد الله محمود، وأسامة الهادى، وطارق النهري، ومصطفى حشيش، ولبنى ونس، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم.